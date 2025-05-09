Настройка чувств: как помочь ребенку с СДВГ в школе

В России не посчитаны дети, страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), однако на прошедшей в Москве конференции «Ценность каждого» заметили, что их может быть до 3 млн по всей стране.
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