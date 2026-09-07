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Sony вернула на рынок популярные наушники прошлых лет. Представлена модель WH-1000XM4C, но дороже, чем ожидалось

Sony вернула на рынок популярные наушники прошлых лет. Представлена модель WH-1000XM4C, но дороже, чем ожидалось

300 долларов Компания Sony представила беспроводные наушники WH-1000XM4C, сливы о которых появились некоторое время назад.

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