Эльмира Галимова: «Все наши энциклопедии мы стараемся делать на двух языках»

В марте пройдет презентация энциклопедии Кюма Насыри, в будущем должны появиться энциклопедии Волжской Булгарии, Золотой Орды, а также татарских диаспор в Центральной Азии, об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Эльмира Галимова.