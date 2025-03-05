Эльмира Галимова: «Все наши энциклопедии мы стараемся делать на двух языках»

В марте пройдет презентация энциклопедии Кюма Насыри, в будущем должны появиться энциклопедии Волжской Булгарии, Золотой Орды, а также татарских диаспор в Центральной Азии, об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Эльмира Галимова.
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