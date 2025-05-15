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Переговоры по Украине в Стамбуле стартуют ориентировочно в 10:00

Переговоры по Украине в Стамбуле стартуют ориентировочно в 10:00

Фото: kremlin.ru Переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны начаться ориентировочно в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) в стамбульском офисе президента Турции – дворце Долмабахче.

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