Переговоры по Украине в Стамбуле стартуют ориентировочно в 10:00

Фото: kremlin.ru Переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны начаться ориентировочно в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) в стамбульском офисе президента Турции – дворце Долмабахче.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии