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Расклад в СВО перед 2024 годом

То, что Запад трезвее стал оценивать военную мощь России — это и хорошо, и не очень. Хорошо, потому что осознание врагом нашей мощи, того факта, что никакая натовская помощь ВСУ не позволит нанести российской армии смертельное поражение — это следствие большой работы наших военных.

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