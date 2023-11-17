Расклад в СВО перед 2024 годом

То, что Запад трезвее стал оценивать военную мощь России — это и хорошо, и не очень. Хорошо, потому что осознание врагом нашей мощи, того факта, что никакая натовская помощь ВСУ не позволит нанести российской армии смертельное поражение — это следствие большой работы наших военных.