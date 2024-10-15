ВШЭ: россиян с доходом свыше 150 тысяч рублей вдвое больше, чем считалось ранее

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) представили обновленные оценки финансового расслоения в России, согласно которым доля граждан с доходом свыше 150 тысяч рублей может быть почти в два раза выше, чем считалось ранее.
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