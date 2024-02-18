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Несекретные материалы

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В США анализируют сообщения о применении ВКС РФ ракеты Х-69 в зоне СВО

В США анализируют сообщения о применении ВКС РФ ракеты Х-69 в зоне СВО

Авторитетное американское военное издание The Warzone заинтересовалось публикациями в украинских социальных сетях о применении ВКС РФ в ходе ракетной атаки на военные объекты киевского режима ракеты Х-69.

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