Захарова призвала МУС вплотную заняться преступлениями британских военных

Международному уголовному суду (МУС), который официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как «паршивый», пора бы вплотную заняться преступлениями британских военнослужащих, считает дипломат.
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