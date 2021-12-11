Овечкин установил новый клубный рекорд результативности

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Питтсбург Пингвинз" (2:4) отметился двумя результативными передачами, установив тем самым новый клубный рекорд.