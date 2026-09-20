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Царьград

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Александра Игнатова объяснила, почему сама делает соревновательный макияж

Александра Игнатова объяснила, почему сама делает соревновательный макияж

Олимпийская вице-чемпионка Александра Игнатова (Трусова) раскрыла причину, по которой сама наносит соревновательный макияж.

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