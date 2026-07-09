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Новости Тамбова

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С 21 июля для получения единого пособия ухаживающему нужно подтвердить родство с получателем ухода

С 21 июля для получения единого пособия ухаживающему нужно подтвердить родство с получателем ухода

Уход за инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся в уходе по заключению врача, либо достигшим 80 лет, является основанием для отсутствия доходов у заявителя и трудоспособного члена семьи при назначении единого пособия.

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