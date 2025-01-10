Решение президента Владимира Зеленского не продлевать пятилетний контракт, позволяющий российскому газу поступать через Украину по трубопроводу в Европу, пополнило длинный список действий ЕС и США, которые значительно снизили энергетическую безопасность Европы и нанесли серьезный ущерб ее экономике.
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