Решение президента Владимира Зеленского не продлевать пятилетний контракт, позволяющий российскому газу поступать через Украину по трубопроводу в Европу, пополнило длинный список действий ЕС и США, которые значительно снизили энергетическую безопасность Европы и нанесли серьезный ущерб ее экономике.