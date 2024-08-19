В США заговорили, что санкции против Huawei в итоге могут иметь обратный эффект

В письме, адресованном Алану Эстевесу, заместителю министра промышленности и безопасности Министерства торговли США, представители Калифорнии Алекс Падилла и Зои Лофгрен выразили обеспокоенность по поводу влияния дальнейших экспортных ограничений Huawei на конкурентоспособность США.
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