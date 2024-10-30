«Сравнять город с землей, чтобы спасти его», – Forbes назвал тактику ВСУ в Торецке «пирровой победой»

Forbes, со ссылкой на видео 101-й гвардейской бригады ВСУ, пишет о замечательном во всех отношениях плане защиты города от наступающих российских подразелений, родившемся в мозгах у креативного украинского командования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии