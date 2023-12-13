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NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов компенсации

NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов компенсации

Организация Объединённых Наций выдвинула требование к являющемуся украинским гражданином экс-замгенсеку Виталию Ваншельойму требование о возмещении более чем 63 миллионов долларов, который оказались растрачены из-за составленных им провальных инвестиционных программ.

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