NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов компенсации

Организация Объединённых Наций выдвинула требование к являющемуся украинским гражданином экс-замгенсеку Виталию Ваншельойму требование о возмещении более чем 63 миллионов долларов, который оказались растрачены из-за составленных им провальных инвестиционных программ.
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