Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как развивается кризис, или Немного про поддержку аграриев.

Как развивается кризис, или Немного про поддержку аграриев.

Вместо эпиграфа анекдот: Объявление: Холостяк с шестнадцатью гектарами великолепной земли желает познакомиться с женщиной-трактористкой.

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