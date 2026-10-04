Как развивается кризис, или Немного про поддержку аграриев.

Вместо эпиграфа анекдот: Объявление: Холостяк с шестнадцатью гектарами великолепной земли желает познакомиться с женщиной-трактористкой.
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