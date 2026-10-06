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Спасатели нашли заблудившихся в горах туристку и ребенка в Карачаево-Черкесии

Спасатели нашли заблудившихся в горах туристку и ребенка в Карачаево-Черкесии

РИА Новости/Дмитрий Макеев Спасатели нашли и вывели в безопасное место туристов, которые сбились с тропы на Софийских озерах в Карачаево-Черкесии.

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