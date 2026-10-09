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Царьград

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Как Россия поймала на крючок Китай? Артамонов дал полный расклад

Как Россия поймала на крючок Китай? Артамонов дал полный расклад

Китай не станет выступать против России на стороне США, поскольку сохранение партнёрства с Москвой отвечает его собственным интересам.

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