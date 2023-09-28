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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Калгари» продлил Баклунда на 2 года, кэпхит – 4,5 млн долларов. Форвард стал капитаном «Флэймс»

Ранее 34-летний форвард получал 5,35 млн за сезон. Также швед назначен капитаном «Флэймс», за которых он провел 908 матчей в НХЛ начиная с 2009 года, с момента дебюта в лиге.

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