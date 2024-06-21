Юрий Кот Вчерашнее богохульство в храме, совершенное мигрантом, было неслучайным, небезобидным.
Знайте, русские люди: он гасил свечи так, как хотел бы загасить нас
Комментарии
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Чиновники завозят животных, ненавидящих Россию
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11 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ОНА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ!! То есть, бесхвостость, беззубость и пофигизм!!!
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10 час.
Юрий Золотарев
Этого "гасителя" нужно отправить на зону, где воткнуть ему две свечи: одну - в глотку, вторую - в задницу, и пускай ТАК поживёт недельку-другую.
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5 час.
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