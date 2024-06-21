Знайте, русские люди: он гасил свечи так, как хотел бы загасить нас

ВОТ ОНА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ!! То есть, бесхвостость, беззубость и пофигизм!!!

Юрий Золотарев

Этого "гасителя" нужно отправить на зону, где воткнуть ему две свечи: одну - в глотку, вторую - в задницу, и пускай ТАК поживёт недельку-другую.