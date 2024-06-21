Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Агащас
    Всех осло|ебов домой к осламЧревато: Мигранты...
  • Юрий Золотарев
    Этого "гасителя" нужно отправить на зону, где воткнуть ему две свечи: одну - в глотку, вторую - в задницу, и пускай Т...Знайте, русские л...
  • лина любимцева
    ВОТ ОНА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ!! То есть, бесхвостость, беззубость и пофигизм!!!Знайте, русские л...

Знайте, русские люди: он гасил свечи так, как хотел бы загасить нас

Знайте, русские люди: он гасил свечи так, как хотел бы загасить нас

Юрий Кот Вчерашнее богохульство в храме, совершенное мигрантом, было неслучайным, небезобидным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
Чиновники завозят животных, ненавидящих Россию
Ответить
11 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ОНА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ!! То есть, бесхвостость, беззубость и пофигизм!!!
Ответить
10 час.
Юрий Золотарев
Этого &quot;гасителя&quot; нужно отправить на зону, где воткнуть ему две свечи: одну - в глотку, вторую - в задницу, и пускай ТАК поживёт недельку-другую.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх