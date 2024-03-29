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  • Михаил Пантюхин
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Более 3500 белгородских детей разместили в других регионах

Более 3500 белгородских детей разместили в других регионах

Более 3,5 тыс. детей из Белгородской области размещены в других регионах. В соседних субъектах также приняли взрослых белгородцев, покинувших дома из-за угрозы с украинской стороны, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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