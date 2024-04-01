Сколько кофе можно пить без ущерба для здоровья? Ученые дали ответ

Для многих из нас день по-настоящему не начинается, пока мы не выпьем первую чашку кофе. Кофеин, наиболее широко потребляемое психоактивное вещество в мире, ценится за его способность повышать бдительность и энергию.
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