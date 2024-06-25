«Убил больше ВСУшников, чем любой российский генерал»: Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами ВСУ

фото: Юрий Содоль в 2022 году получил звание Героя Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содолю, заменив его бригадным генералом Андреем Гнатовым.
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