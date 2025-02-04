В Нижегородской области установили новый рекорд по турпотоку в 2024 году

Более 4,7 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2024 году. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло на 12,5% и стало новым рекордом по посещаемости региона, отметил замгубернатора Олег Беркович в соцсетях.
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