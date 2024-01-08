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Медвежий угол

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На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО

На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО

Политнавигатор Организаторы проходившего в Крыму фестиваля авторской песни «Зимняя Ялта» запретили участникам исполнять песни о Донбассе и СВО.

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Комментарии
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Виктор Луговой
На воскресенье 2 октября 2016 года Янина Павленко занимала пост директора &quot;Массандры&quot;. Общнулись походя. Тогда она мне и сказала, что сама изо Львова. Может, последний момент всё и объясняет?
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Виктор Козлов
Эту Павленко гнать пинками под зад на в страну &quot; У&quot;
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Maxim Yushkin
Погуглил я &quot;Янина Павленко&quot;- &quot;колебалась вместе с линией партии&quot;. Теперь- &quot;запомоилась конкретно&quot;.
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