Политнавигатор Организаторы проходившего в Крыму фестиваля авторской песни «Зимняя Ялта» запретили участникам исполнять песни о Донбассе и СВО.
На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО
Комментарии
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Виктор Луговой
На воскресенье 2 октября 2016 года Янина Павленко занимала пост директора "Массандры". Общнулись походя. Тогда она мне и сказала, что сама изо Львова. Может, последний момент всё и объясняет?
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3 час.
Виктор Козлов
Эту Павленко гнать пинками под зад на в страну " У"
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2 час.
Maxim Yushkin
Погуглил я "Янина Павленко"- "колебалась вместе с линией партии". Теперь- "запомоилась конкретно".
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2 час.
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