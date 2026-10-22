Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал, по его словам, «глупые комментарии» некоторых иностранных лидеров по поводу протестов, охвативших страну.
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