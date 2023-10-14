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Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях у «Астаны», «Автодор» – «Енисей», МБА против «Самары»

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча. «Зенит» в гостях у «Астаны», «Автодор» – «Енисей», МБА против «Самары» Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Астана – Зенит Дата проведения 14 октября, 12.

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