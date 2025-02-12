В РФ разработан умный оптический сортировщик мусора

Специалисты Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе "Сколтеха" создали умный аппарат, способный каждый год извлекать миллионы тонн полезных ресурсов, таких как пластик, стекло, бумага, из бытовых отходов жителей РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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