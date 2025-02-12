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В РФ разработан умный оптический сортировщик мусора

Специалисты Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе "Сколтеха" создали умный аппарат, способный каждый год извлекать миллионы тонн полезных ресурсов, таких как пластик, стекло, бумага, из бытовых отходов жителей РФ.

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