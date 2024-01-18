Житель Донского требует в суде более четырех миллионов рублей за смерть матери

В Донском Тульской области мужчина хочет получить более четырех миллионов рублей за смерть матери. По его словам, этот случай необходимо признать страховым и предоставить ему соответствующую выплату, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.
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