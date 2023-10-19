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Сомнолог рассказал об устройстве, которое позволит не чувствовать себя утром разбитым

Сомнолог рассказал об устройстве, которое позволит не чувствовать себя утром разбитым

МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Порой встать по звонку будильника бывает очень сложно. Сомнологи, опираясь на исследования, уверены, что проснуться будет гораздо легче под умный будильник, который считывает фазы сна человека.

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