Русское оружие

❗️🔊 Россия производит за три месяца столько же оружия и боеприпасов, сколько страны НАТО производят за год ,- генсек НАТО Марк Рютте.
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❗️🔊 Россия производит за три месяца столько же оружия и боеприпасов, сколько страны НАТО производят за год ,- генсек НАТО Марк Рютте.