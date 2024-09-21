НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    На безрыбье....Эти люди живут в ...
  • Ural Karahanow
    Самобытный художник Николай Хапилов. Озабоченный извращенец, бездарь.«Нападение африка...
  • Светлана Зуева
    Для начала поработайте с таким количеством людей,будете не только хамить,некоторым нужно было бы еще поддать пинка хо...7 мест в СССР, гд...

Ищите женщину — обнаженные модели сливаются с пейзажем

Ищите женщину — обнаженные модели сливаются с пейзажем

Работы сицилийского художника Филиппо Йоко (Filippo Ioco) с двойным дном. На первый взгляд кажется, что это обычный пейзаж, но, если очень хорошо приглядеться, можно найти модель, при этом совершенно голую… Для работы над своим масштабным проектом «Пейзажи» фотограф и мастер боди-арта Филиппо Йоко сначала несколько часов гримирует моделей, а потом заботливо «внедряет» их в ландшафт и фотографирует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх