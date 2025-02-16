Российский военный обвинил ВСУ в прикрытии огневых позиций мирными жителями

Будь в курсе✴

Оператор БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» ВС РФ Канат Ниязов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они прикрывали свои огневые позиции в Дзержинске (украинское название Торецк) мирными жителями.