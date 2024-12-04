Погода на 4 декабря 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 11 градусов

2 декабря на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.«Без существенных осадков, лишь вечером в южных районах небольшой дождь, в горах снег», - отметили в региональном гидрометеоцентре.
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