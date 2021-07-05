К «дуракам и дорогам» в России добавилась еще одна проблема

Политика как она естьПолитикаК «дуракам и дорогам» в России добавилась еще одна проблемаНикогда бы не подумал, что соберусь написать что-либо на эту тему, но вот, видимо, накипело, глядя на происходящее вокруг.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ШиховцевАвтор, да носи ты эту маску хоть в собственной квартире, раз не тяжело дышать. И колись по 2 раза в году не пойми чем. Чего к нам-то пристал? У меня от Ковида умерло едва пара знакомых. А вот от рака, например, больше десятка. От инсульта так же. Я и все мои родственники переболели и тяжелее всего я. Но даже это ни в коем разе не сравниться с тяжестью при гриппе, например. Вот там реально плющит. Так что вперёд, привился, продолжай таскать намордник и не бойся нас. Ты ж привит. Завтра власть ещё чего-нибудь придумает, памперсы, например. И вы с радостью побежите их примерять и осуждать тех, кто еще не сделал это.Комментировать
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