Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 5 декабря

Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов в четверг утром. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находится 897 тысяч машин, что на 2,5% меньше средних значений.
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