Новосибирцам дадут 2 миллиона рублей за идеи по воспитанию детей

Денежный приз получат победители конкурса инициатив родительских сообществ. Предусмотрено несколько направлений: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание, а также научное познание.
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