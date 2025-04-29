Власти Аргентины опубликовали досье на сбежавших в страну нацистов

Правительство Аргентины рассекретило и представило общественности архивные материалы, проливающие свет на деятельность нацистских преступников, нашедших убежище в южноамериканской стране после окончания Второй мировой войны.
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