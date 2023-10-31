Первые кадры работы сухопутных войск ЦАХАЛа в Секторе Газа. Я как это увидела, от смеха аж свой половник генералиссимуса выронила.
Прелучшая армия мира
Комментарии
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Юрий Золотарев
И будут ли "плюсы" - неизвестно.
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1 д.
Юрий Золотарев
Саммая мощщная армия была у США - проехали. Потом у Германии - тоже проехали. Далее, у Краины - ваащще без комментов! Теперь эстафэту передали Израилю?? Ну-ну...
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1 д.
Виктор Полуэктов
Пусть считают себя лучшими-наилучшими. Тем интереснее им будет при случае увидеть, что ни ошибаются. В зоне СВО европейские инструкторы со спецназовцами уже кое-что поняли. И с русской армией стараются сильно не контачить. Ибо бьём.
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1 час.
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