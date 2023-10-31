Прелучшая армия мира

Саммая мощщная армия была у США - проехали. Потом у Германии - тоже проехали. Далее, у Краины - ваащще без комментов! Теперь эстафэту передали Израилю?? Ну-ну...

Виктор Полуэктов

Пусть считают себя лучшими-наилучшими. Тем интереснее им будет при случае увидеть, что ни ошибаются. В зоне СВО европейские инструкторы со спецназовцами уже кое-что поняли. И с русской армией стараются сильно не контачить. Ибо бьём.