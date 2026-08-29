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Родина Москва – Балтика – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Альфа-Банк РПЛ, 6 тур, 30 августа 2026

Во воскресенье, 30 августа, сыграют Родина Москва и Балтика в матче 6-го тура Альфа-банка РПЛ. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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