Al Watan: силы США уходят из двух военных баз в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии

БЕЙРУТ, 3 мая. /ТАСС/. Колонна из 200 военно-транспортных средств покинула в пятницу две военные базы США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и направилась на север Ирака, сообщила издающаяся в Дамаске газета Al Watan.
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