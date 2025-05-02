Al Watan: силы США уходят из двух военных баз в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии

БЕЙРУТ, 3 мая. /ТАСС/. Колонна из 200 военно-транспортных средств покинула в пятницу две военные базы США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и направилась на север Ирака, сообщила издающаяся в Дамаске газета Al Watan.