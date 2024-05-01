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Полковник высказался о влиянии поставок F-16 Украине на ход конфликта

Полковник высказался о влиянии поставок F-16 Украине на ход конфликта

Полковник Кошкин: поставки F-16 Киеву лишь затянут украинский конфликт Поставки американских истребителей F-16 Киеву лишь затянут сроки украинского конфликта, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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