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Царьград

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Сергей Меняйло объявил старт учебного года в Северной Осетии

Сергей Меняйло объявил старт учебного года в Северной Осетии

В Северной Осетии начался новый учебный год после трехдневной Вахты памяти по жертвам Беслана. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что более 8 тысяч первоклассников впервые сядут за парты.

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