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Вечер кюев к 130-летию композитора Абикена Хасенова пройдёт в Караганде

Вечер кюев к 130-летию композитора Абикена Хасенова пройдёт в Караганде

В концертный зал «Шалкыма» 24 ноября в 18:30 приглашают карагандинцев и гостей города на вечер кюев к 130-летию мастера кюев и композитора Абикена Хасенова, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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