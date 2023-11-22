Вечер кюев к 130-летию композитора Абикена Хасенова пройдёт в Караганде

В концертный зал «Шалкыма» 24 ноября в 18:30 приглашают карагандинцев и гостей города на вечер кюев к 130-летию мастера кюев и композитора Абикена Хасенова, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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