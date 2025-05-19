К нашему министру культуры Ольге Любимовой у меня своё, сложившееся мнение. Возникло оно не на пустом месте - возникло под тяжестью фактов и как бы неопровержимых доказательств.
Любимова поедет к папе
Комментарии
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Misha Glusch
катимся к культурке...
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8 час.
Т
Татьяна
Эту даму надо держать как можно дальше от КУЛЬТУРЫ!!!! Только безкультурье она вносит всюду: ТВ,театр, кино, эстрада!!!! Ужас какой-то , а не показы умного, вечного!!!! Гнать надо таких из власти!!!!
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6 час.
Игорь Ткачук
Всякий раз при упоминании этой министерки вспоминаю запись в дневнике И.И.Ильфа : "Какашкин сменил фамилию на Любимов".
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1 час.
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