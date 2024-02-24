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Закон, порядок, государство

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На Черноморском флоте почтили память Святого праведного воина адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова

На Черноморском флоте почтили память Святого праведного воина адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова

В молебне приняли участие члены Военного совета флота, начальники управлений отделов и служб, командиры и военнослужащие соединений и частей ЧФ.

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