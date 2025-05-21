В Кемерове отремонтируют тротуар по улице Веры Волошиной

В мае в Кемерово ремонтируют и реконструируют многие пешеходные зоны. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в столице Кузбасса уже починили и восстановили общественные пространства, на очереди – тротуары.
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