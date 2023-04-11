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Кубанские депутаты приобрели слуховой аппарат для ребёнка

Кубанские депутаты приобрели слуховой аппарат для ребёнка

Новоизбранный председатель СМД Краснодарского края Сергей Носов и депутат Гордумы Краснодара Максим Бурлачко инициировали сбор средств на слуховой аппарат для 13-летнего мальчика.

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