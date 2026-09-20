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Дорога до аэропорта Домодедово перекрыта на фоне массированной атаки БПЛА

Дорога до аэропорта Домодедово перекрыта на фоне массированной атаки БПЛА

РИА Новости/Кирилл Каллиников В Москве перекрыли дорогу до аэропорта Домодедово. Об этом сообщили 20 сентября в Мострансавто.

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