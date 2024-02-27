«Ваш бургер, Мадонна»: герои полотен Ренессанса поглощают горы фастфуда

Бразильский художник Габриэль Нарделли Араужо (Gabriel Nardelli Araujo) решил по-новому взглянуть на эпоху Возрождения — он предлагает фигурам на полотнах повысить свой уровень холестерина, отведав бургеров и картошки фри.
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